Cristante | “Non è un buon momento Sabato per la rivincita”

Il centrocampista della Roma, Bryan Cristante, ha commentato a Rai Sport la sconfitta della Roma con lo Spezia in Coppa Italia, analizzando il brutto momento dei giallorossi, reduci anche da un pessimo derby. Queste le sue parole: "L'approccio è stato pessimo. Eravamo carichi a mille per voler subito mettere da parte la Lazio e riscattare il derby ma ci siamo sgonfiati al fischio d'inizio. Siamo partiti male, abbiamo preso due gol subito. Abbiamo fatto diversi errori in difesa, poi ci siamo sbloccati e abbiamo iniziato a giocare e davanti abbiamo avuto diverse occasioni, ma non siamo riusciti a chiuderla. Poi possono captare queste situazioni e la partita finisce male". Che momento è per la Roma?"Non è sicuramente un buon momento, veniamo da due sconfitte consecutive. Sabato li ...

