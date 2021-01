Coppa Italia 2021, quarti di finale: programma, orari e tv. Date e accoppiamenti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) E’ stato da poco rilasciato il calendario dei quarti di finale della Coppa Italia 2021, che andranno in scena alla fine di gennaio in gara unica, come ormai da tradizione nell’attuale format del trofeo. Ad aprire le danze sarà il derby Inter-Milan, che si giocherà martedì 26 a San Siro, con assicurate emozioni a porte chiuse. Il mercoledì sarà invece il giorno di due incontri, quelli tra Lazio e Parma allo Stadio Olimpico di Roma e tra Juventus e Spal all’Allianz Stadium, mentre il giovedì si avrà la chiusura completa del programma con la sfida tra il Napoli e il sorprendente Spezia. Incontri, dunque, tra varie sfumature che s’incrociano e storie che vanno a intrecciarsi per quello che può essere qualsiasi genere di percorso. I quarti di finale di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) E’ stato da poco rilasciato il calendario deididella, che andranno in scena alla fine di gennaio in gara unica, come ormai da tradizione nell’attuale format del trofeo. Ad aprire le danze sarà il derby Inter-Milan, che si giocherà martedì 26 a San Siro, con assicurate emozioni a porte chiuse. Il mercoledì sarà invece il giorno di due incontri, quelli tra Lazio e Parma allo Stadio Olimpico di Roma e tra Juventus e Spal all’Allianz Stadium, mentre il giovedì si avrà la chiusura completa delcon la sfida tra il Napoli e il sorprendente Spezia. Incontri, dunque, tra varie sfumature che s’incrociano e storie che vanno a intrecciarsi per quello che può essere qualsiasi genere di percorso. Ididi ...

