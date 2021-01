Basket, EuroCup 2020-2021: Trento butta via un vantaggio monstre, ma alla fine batte il Krasnodar (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Rischia di buttare via un match già vinto Trento, che dopo un primo tempo dominato crolla nel terzo quarto del secondo turno della Top 16 di EuroCup 2020-2021, e solo nel finale del match trova il vantaggio sufficiente per chiudere il discorso e conquistare la prima vittoria in questa seconda fase del torneo. È un inizio devastante quello di Trento che vuole subito dimostrare di poter essere ancora in lotta per un posto tra le migliori otto d’EuroCup. Nei primi tre minuti è Browne a guidare i padroni di casa fino all’8-2, anche se i russi provano a rientrare subito in partita. Poi è Luke Maye a trovare un paio di canestri interessanti, ma è la tripla di Andrea Mezzanotte poco dopo metà quarto che dà il primo break importante, con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Rischia dire via un match già vinto, che dopo un primo tempo dominato crolla nel terzo quarto del secondo turno della Top 16 di, e solo nel finale del match trova ilsufficiente per chiudere il discorso e conquistare la prima vittoria in questa seconda fase del torneo. È un inizio devastante quello diche vuole subito dimostrare di poter essere ancora in lotta per un posto tra le migliori otto d’. Nei primi tre minuti è Browne a guidare i padroni di casa fino all’8-2, anche se i russi provano a rientrare subito in partita. Poi è Luke Maye a trovare un paio di canestri interessanti, ma è la tripla di Andrea Mezzanotte poco dopo metà quarto che dà il primo break importante, con ...

