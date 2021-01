Terremoto oggi Enna M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa vicino a Sperlinga (Di martedì 19 gennaio 2021) Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter si è verificata quest'oggi in quel della provincia di Enna, a Sperlinga Leggi su ilsussidiario (Di martedì 19 gennaio 2021) Unadidi magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter si è verificata quest'in quel della provincia di, a

poliziadistato : #Belice il #15gennaio 1968 un terremoto sconvolse la Sicilia occidentale. Centinaia di morti, oltre mille feriti, 7… - SkyTG24 : Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 5.2 a Kamarai - PostBreve : Terremoto Oggi Argentina: Sisma M6,4 epicentro 29 km WSW di Pocito - AnsaMarche : Terremoto: verso riapertura corso principale Camerino. Oggi ultimo sopralluogo con sindaco e Legnini - Giusy48921432 : @DarioRossetto2 Xo no sul terremoto qui non si scherza affatto qui in Campania allora hanno perso la vita parecchie… -