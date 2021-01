Temptation Island, Alberto e Speranza si sposano: proposta a sorpresa (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo l’esperienza a Temptation Island la coppia era scoppiata. Ora però dopo un lungo corteggiamento di Alberto, Speranza ha perdonato il fidanzato. Ecco cosa è successo Lieto fine per Alberto e Speranza. I due protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island hanno vissuto una tormentata storia d’amore durata 16 anni, che sembrava definitivamente terminata dopo la fine L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo l’esperienza ala coppia era scoppiata. Ora però dopo un lungo corteggiamento diha perdonato il fidanzato. Ecco cosa è successo Lieto fine per. I due protagonisti dell’ultima edizione dihanno vissuto una tormentata storia d’amore durata 16 anni, che sembrava definitivamente terminata dopo la fine L'articolo proviene da Leggilo.org.

Speranza dopo il tradimento a Temptation Island torna con Alberto: i due si sposano, la proposta di lui

Speranza dopo il tradimento a Temptation Island di Alberto e il successivo addio, torna con lui: i due si sposano. La romantica proposta di matrimonio di Maritato sorprende la Capasso che alla fine ce ...

