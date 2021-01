Sanremo 2021 | arriva la conferma ufficiale | tutte le novità

(Di martedì 19 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Finalmente sonote notizie certe e ufficiali che riguardano la kermesse musicale. Scopriamo insiemele. Sembrerebbe finalmente che siano giunte delle notizie certe che riguardano alla kermesse musicale. Tale spettacolo è sempre molto atteso dagli italiani, che non vedono di passare dei giorni coccolati da ottima musica, ospiti sempre

Dopo settimane di rumors, ipotesi di slittamento e supposizioni fantascientifiche di qualsiasi tipo, il Festival di Sanremo 2021 – come promesso da Amadeus – si farà e si svolgerà come previsto dal 2 ...