Roma Spezia, follia di Mancini e Pau Lopez: due espulsioni in 1 minuto! – VIDEO (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Incredibile follia della Roma nel match di Coppa Italia contro lo Spezia: Pau Lopez e Mancini si fanno espellere nel giro di un minuto Incredibile follia della Roma. Nel giro di un minuto Pau Lopez e Gianluca Mancini si fanno espellere e lasciano i giallorossi in 9 uomini. Accade tutto nei primi minuti del primo tempo supplementare. Il difensore giallorosso commette un fallo molto ingenuo a centrocampo beccandosi la seconda ammonizione. Calcio di punizione dello Spezia, lancio lungo per Piccoli che viene abbattuto da Pau Lopez il quale liscia il pallone. Rosso sacrosanto e Roma in nove uomini. Collapsedpic.twitter.com/MBI66SAp0z — ????? (@Ahmed94 ) January 19, 2021

