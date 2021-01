**Milano: Codacons deposita ricorso contro Ambrogino d'Oro a Tar Lombardia** (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - L'Ambrogino d'oro, il riconoscimento che ogni anno il Comune di Milano assegna ai soggetti che si sono distinti per il contributo dato alla città, finisce in tribunale. Il Codacons ha infatti depositato oggi un ricorso al Tar della Lombardia contro il Comune di Milano, contestando la legittimità della procedura seguita dall'amministrazione per l'individuazione dei soggetti che, lo scorso dicembre, hanno ricevuto l'importante onorificenza, e chiedendo ai giudici di annullare tutti gli atti relativi. Si legge nel ricorso del Codacons: "A seguito dell'emanazione del provvedimento attributivo delle onorificenze 2020 l'Amministrazione Comunale ha deciso di accogliere l'istanza delle ricorrenti limitatamente alla parte in cui si chiedeva ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - L'd'oro, il riconoscimento che ogni anno il Comune di Milano assegna ai soggetti che si sono distinti per il contributo dato alla città, finisce in tribunale. Ilha infattito oggi unal Tar della Lombardiail Comune di Milano, contestando la legittimità della procedura seguita dall'amministrazione per l'individuazione dei soggetti che, lo scorso dicembre, hanno ricevuto l'importante onorificenza, e chiedendo ai giudici di annullare tutti gli atti relativi. Si legge neldel: "A seguito dell'emanazione del provvedimento attributivo delle onorificenze 2020 l'Amministrazione Comunale ha deciso di accogliere l'istanza delle ricorrenti limitatamente alla parte in cui si chiedeva ...

