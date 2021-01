Mappe concettuali per aiutare i ragazzi con DSA nello studio | ecco il geniale sito creato dai fratelli Cipolla

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 gennaio 2021) Una bellissima e generosa idea quella elaborata daiGiuseppe e Pietrosilvio. I duehannouninternet pergli studenti con DSA tramitescaricabili gratuitamente. DSA Study Map Il progetto si chiama DSA Study Map e nel giro di pochi mesi ha già avuto un notevole successo.lo spiegato nel dettaglio dai: «Siamo Giuseppe (studente universitario di psicologia) e Petrosilvio (studente V anno di liceo Scientifico), abbiamounNO PROFIT per gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.In questi mesi, di forzata permanenza in casa, abbiamo approfittato per caricare sul web ...