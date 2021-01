Inter, sorride Conte: pronto a recuperare uno dei suoi attaccanti (Di martedì 19 gennaio 2021) Ottime notizie per l’Inter ed Antonio Conte, l’allenatore nerazzurro pronto a recuperare uno dei suoi attaccanti. In casa Inter c’è grande entusiasmo. La vittoria contro la Juventus ha dato modo a tutto l’ambiente nerazzurro di poter finalmente godere di un successo importante. Dopo la delusione post Champions, il clima è tornato su alte frequenze. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 19 gennaio 2021) Ottime notizie per l’ed Antonio, l’allenatore nerazzurrouno dei. In casac’è grande entusiasmo. La vittoria contro la Juventus ha dato modo a tutto l’ambiente nerazzurro di poter finalmente godere di un successo importante. Dopo la delusione post Champions, il clima è tornato su alte frequenze. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Inter sorride Inter, Conte sorride: leggero affaticamento per Sanchez, le ultime Calcio News 24 Inter-Juventus, Vidal bacia lo stemma dei bianconero mentre abbraccia Chiellini. Ira dei tifosi, poi lui precisa

Polemiche prima del via per il gesto del centrocampista cileno mentre saluta il suo ex compagno: gli bacia lo stemma della Juve sul petto ...

Inter, Conte sorride: leggero affaticamento per Sanchez, ci sarà contro l’Udinese

Buone notizie per Antonio Conte sul fronte Alexis Sanchez: il cileno è uscito affaticato dalla sfida contro la Juve ma nulla di preoccupante ...

Polemiche prima del via per il gesto del centrocampista cileno mentre saluta il suo ex compagno: gli bacia lo stemma della Juve sul petto ...Buone notizie per Antonio Conte sul fronte Alexis Sanchez: il cileno è uscito affaticato dalla sfida contro la Juve ma nulla di preoccupante ...