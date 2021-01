Insigne | “100 gol domani? Più importante vincere | il gol può anche aspettare”

(Di martedì 19 gennaio 2021) Il capitano del Napoli, Lorenzoè intervenuto in conferenza stampa insieme a Gattuso alla vigilia della gara di Supercoppa con la Juventus. Queste le parole diche potrebbe festeggiareil suo 100° gol nel Napoli: “Sogno più la vittoria che il 100esimo gol. Èarrivare alla vittoria, a prescindere dal fatto che faccio gol o meno. Il gol arriverà, l’. Io sto lavorando molto per limare alcuni miei difetti. Il mister Gattuso mi sprona ogni giorno e spero sempre di migliorare”. Il momento del Napoli: “Arriviamo bene a questa gara. Oltre alle sei reti, abbiamo fatto una grande prova. Sfidiamo una squadra con grandi campioni, ma l’abbiamo preparata bene. Per la città e i tifosi ha una grande importanza questa coppa, ...

sscnapoli : ?? | Le parole di Mister Gattuso e il Capitano @Lor_Insigne nella conferenza stampa pre #JuveNapoli ??… - Stenapoli : RT @sscnapoli: ?? | Le parole di Mister Gattuso e il Capitano @Lor_Insigne nella conferenza stampa pre #JuveNapoli ?? - gaetanoporto : RT @sscnapoli: ?? | Le parole di Mister Gattuso e il Capitano @Lor_Insigne nella conferenza stampa pre #JuveNapoli ?? - costano_nicola : RT @sscnapoli: ?? | Le parole di Mister Gattuso e il Capitano @Lor_Insigne nella conferenza stampa pre #JuveNapoli ?? - DalkGio : Cmq tornando al calcio giocato, dott. @Chiariello_CS , per me il gol di insigne alla viola è stato (insieme a quell… -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne 100

A Reggio Emilia si assegna la Supercoppa, il tecnico degli azzurri non crede ad un avversario in difficoltà ("non sbagliano due partite di ..."Sogno più la vittoria che i 100 gol, vincere è la cosa più importante. Quello che conta è fare una grande prestazione per fare risultato, aldilà che faccio gol o meno". Lo ha detto Lorenzo Insigne, a ...