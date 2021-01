Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi crolla e vomita dopo aver saputo del prolungamento del programma – VIDEO (Di martedì 19 gennaio 2021) “Il Grande Fratello Vip non terminerà l’8 di febbraio, così come precedentemente comunicato.” Queste le parole di Alfonso Signorini che ha avvertito i concorrenti della casa più spiata d’Italia che la data della finale del programma slitterà nuovamente verso la fine del mese prossimo. Tale rinvio era già stato anticipato ad alcuni concorrenti da Dayane Mello, avvisata da urla esterne alla casa, ma ieri sera è arrivata la conferma ufficiale da parte del conduttore in persona. La reazione dei vipponi è stata di corale disappunto, esausti e provati dopo 126 giorni di permanenza al Grande Fratello Vip. Ad accusare il colpo è stato in modo particolare Tommaso Zorzi che, non appena finita la puntata, ha avuto un vero e proprio crollo ... Leggi su trendit (Di martedì 19 gennaio 2021) “IlVip non terminerà l’8 di febbraio, così come precedentemente comunicato.” Queste le parole di Alfonso Signorini che ha avvertito i concorrenti della casa più spiata d’Italia che la data della finale delslitterà nuovamente verso la fine del mese prossimo. Tale rinvio era già stato anticipato ad alcuni concorrenti da Dayane Mello, avvisata da urla esterne alla casa, ma ieri sera è arrivata la conferma ufficiale da parte del conduttore in persona. La reazione dei vipponi è stata di corale disappunto, esausti e provati126 giorni di permanenza alVip. Ad accusare il colpo è stato in modo particolareche, non appena finita la puntata, ha avuto un vero e proprio crollo ...

