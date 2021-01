Giulio Pretelli mastica amaro, “avrei voluto che”: la reazione dei fan (Di martedì 19 gennaio 2021) Il fratello di Pierpaolo Pretelli, Giulio, mastica amaro su Instagram dopo quanto accaduto al GF VIP: la reazione dei fan alle sue parole Giulio Pretelli (fonte foto: Instagram, @ Giulio Pretelli)Ieri è andata in onda una nuova puntata del GF VIP, il popolare ed amato reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini: tra i momenti più intensi della trasmissione, il confronto acceso tra i due fratelli, Pierpaolo Pretelli e Giulio, che ha commentato quanto accaduto su Instagram. Continua a tener compagnia ai tantissimi telespettatori che non vogliono perdersi neanche un minuto dell’amata trasmissione, il Grande Fratello Vip, che non smette di regalare forti ed intense emozioni, ... Leggi su chenews (Di martedì 19 gennaio 2021) Il fratello di Pierpaolosu Instagram dopo quanto accaduto al GF VIP: ladei fan alle sue parole(fonte foto: Instagram, @)Ieri è andata in onda una nuova puntata del GF VIP, il popolare ed amato reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini: tra i momenti più intensi della trasmissione, il confronto acceso tra i due fratelli, Pierpaolo, che ha commentato quanto accaduto su Instagram. Continua a tener compagnia ai tantissimi telespettatori che non vogliono perdersi neanche un minuto dell’amata trasmissione, il Grande Fratello Vip, che non smette di regalare forti ed intense emozioni, ...

Anna07942827 : #prelemi Giulio, il fratello di Pier, ha mantenuto la promessa. Non é andato dalla d'urso. Sono contenta per lui e… - VALERIA02252975 : RT @PIERPAOLOPRETLI: Incontro in puntata fra Pierpaolo Pretelli e Giulio Pretelli ieri sera?? #prelemi #gregorelli - PRETELLIBROTHER : Incontro in puntata fra Pierpaolo Pretelli e Giulio Pretelli ieri sera?? #prelemi #gregorelli - infoitsport : GF Vip Party Annie e Awed reagiscono allo scontro tra Pierpaolo Pretelli e il fratello Giulio - Mediaset Play - itsmc17 : RT @LGrullita: GIULIO PRETELLI te lo ha detto pierpa e te lo diciamo noi #prelemi. TI VOGLIAMO BENE. da oggi si riparte e si SOSTIENE PIERP… -