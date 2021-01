Giorgia Meloni, chi è il compagno Andrea Giambruno e padre di Ginevra (Di martedì 19 gennaio 2021) Andrea Giambruno è il compagno di Giorgia Meloni, un uomo dalle spalle larghe. Attualmente è il compagno di Giorgia Meloni, leader politico indiscusso di Fratelli D’Italia, uno dei partiti più a destra dello schieramento politico italiano di questo momento storico. Felicemente relegato a una vita all’ombra dell’ingombrante immagine pubblica della sua compagna Andrea è un uomo realizzato, sereno e disposto a fornire alla sua compagna un sostegno discreto ma sempre presente. Non è semplice essere il partner di un leader politico di rilevanza nazionale. Lo sa bene Elisa Isoardi, la bella conduttrice che un paio di anni fa affermò di essere ben disposta a fare un passo indietro per mettersi alle spalle del suo partner di allora, quel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 gennaio 2021)è ildi, un uomo dalle spalle larghe. Attualmente è ildi, leader politico indiscusso di Fratelli D’Italia, uno dei partiti più a destra dello schieramento politico italiano di questo momento storico. Felicemente relegato a una vita all’ombra dell’ingombrante immagine pubblica della sua compagnaè un uomo realizzato, sereno e disposto a fornire alla sua compagna un sostegno discreto ma sempre presente. Non è semplice essere il partner di un leader politico di rilevanza nazionale. Lo sa bene Elisa Isoardi, la bella conduttrice che un paio di anni fa affermò di essere ben disposta a fare un passo indietro per mettersi alle spalle del suo partner di allora, quel ...

