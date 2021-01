Germania, lockdown esteso a metà febbraio: tutte le nuove regole (Di martedì 19 gennaio 2021) A causa dell’emergenza Covid, la cancelliera Angela Merkel ha deciso di estendere il lockdown in Germania La Germania ha deciso: sarà ancora lockdown duro. Dopo il vertice che si è tenuto tra la cancelliera Angela Merkel e i presidenti del Laender, si è deciso di approvare nuove misure che resteranno in vigore fino a metà L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 19 gennaio 2021) A causa dell’emergenza Covid, la cancelliera Angela Merkel ha deciso di estendere ilinLaha deciso: sarà ancoraduro. Dopo il vertice che si è tenuto tra la cancelliera Angela Merkel e i presidenti del Laender, si è deciso di approvaremisure che resteranno in vigore fino aL'articolo proviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : #Covid, lockdown in #Germania fino al 15 febbraio. Il #RegnoUnito è il Paese con il più alto tasso di mortalità al… - TgLa7 : #Germania, lo Stato e i Laender si sono accordati sul prolungamento del #lockdown fino al 14 febbraio. - MediasetTgcom24 : Covid, in Germania lockdown fino al 15 febbraio: raggiunto l'accordo #lockdown - tvbusiness24 : #Covid, ancora #lockdown per la Germania: tutto chiuso fino al 14 febbraio - BeppeBo1961 : RT @Adnkronos: #Covid #Germania, lockdown fino al 14 febbraio -