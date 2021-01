Flash News del 19 Gennaio 2021 (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo la fiducia ottenuta ieri alla Camera, il Premier Conte oggi è alla prova del Senato. In un intervento di circa un’ora Conte ha esposto ragioni e obiettivi del Governo e ribadisce il suo appello ai volenterosi “complicato governare con chi dissemina mine“, ha detto il Premier alle prese con il rebus dei numeri. Arriva tra gli applausi della maggioranza anche la Senatrice a vita, Liliana Segre; I 5 Stelle al fianco del Presidente del Consiglio, il Partito Democratico dice “non guardiamo solo al pallottoliere, serve un Governo stabile” e Renzi conferma l’astensione, avverte “non hanno i numeri“; Dall’opposizione, Salvini dice “dal Governo uno squallido balletto di compravendite di Senatori“. Intanto nuovo vertice di centro destra per serrare le file, Forza Italia respinge l’ipotesi di un soccorso azzurro: “voteremo compatti“, assicura Tagliani, dopo l’addio di Renata ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo la fiducia ottenuta ieri alla Camera, il Premier Conte oggi è alla prova del Senato. In un intervento di circa un’ora Conte ha esposto ragioni e obiettivi del Governo e ribadisce il suo appello ai volenterosi “complicato governare con chi dissemina mine“, ha detto il Premier alle prese con il rebus dei numeri. Arriva tra gli applausi della maggioranza anche la Senatrice a vita, Liliana Segre; I 5 Stelle al fianco del Presidente del Consiglio, il Partito Democratico dice “non guardiamo solo al pallottoliere, serve un Governo stabile” e Renzi conferma l’astensione, avverte “non hanno i numeri“; Dall’opposizione, Salvini dice “dal Governo uno squallido balletto di compravendite di Senatori“. Intanto nuovo vertice di centro destra per serrare le file, Forza Italia respinge l’ipotesi di un soccorso azzurro: “voteremo compatti“, assicura Tagliani, dopo l’addio di Renata ...

Il sindaco di Napoli, ex Pm a Catanzaro, ha sciolto martedì 19 gennaio, la riserva dopo alcuni giorni di riflessione: "Sono indissolubilmente legato questa terra". Da definire il quadro delle alleanze ...

Ben Affleck ha buttato la sua fidanzata… nella spazzatura

Tra l’attore e la collega Ana de Armas è finita. Ma probabilmente non conoscete questo (incredibile) dettaglio ...

Il sindaco di Napoli, ex Pm a Catanzaro, ha sciolto martedì 19 gennaio, la riserva dopo alcuni giorni di riflessione: "Sono indissolubilmente legato questa terra". Da definire il quadro delle alleanze ...

Tra l'attore e la collega Ana de Armas è finita. Ma probabilmente non conoscete questo (incredibile) dettaglio ...