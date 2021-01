Fallout: New Vegas 2 potrebbe arrivare nella 'seconda metà di questo decennio'? (Di martedì 19 gennaio 2021) Fallout: New Vegas 2 è il presunto sequel tirato in ballo da un noto leaker di Valve, Tyler McVicker, il quale afferma di avere tantissimi dettagli a riguardo. In un recente video in cui vengono discussi alcuni punti dell'industria del gaming, McVicker stuzzica i fan con una dichiarazione proprio legata a New Vegas 2. McVicker nel suo video afferma di avere informazioni su una serie di progetti, tra cui il potenziale Nintendo Switch Pro, i piani di Nintendo per gli imminenti anniversari di Mario e Zelda, Avowed e Back for Blood. Continua, tuttavia, affermando di avere anche "molte informazioni su Fallout 76, Starfield e Deathloop", oltre al già citato Fallout: New Vegas 2. Non è chiaro a cosa si riferisca McVicker, poiché entrambe le volte che menziona il potenziale sequel, sembra ... Leggi su eurogamer (Di martedì 19 gennaio 2021): New2 è il presunto sequel tirato in ballo da un noto leaker di Valve, Tyler McVicker, il quale afferma di avere tantissimi dettagli a riguardo. In un recente video in cui vengono discussi alcuni punti dell'industria del gaming, McVicker stuzzica i fan con una dichiarazione proprio legata a New2. McVicker nel suo video afferma di avere informazioni su una serie di progetti, tra cui il potenziale Nintendo Switch Pro, i piani di Nintendo per gli imminenti anniversari di Mario e Zelda, Avowed e Back for Blood. Continua, tuttavia, affermando di avere anche "molte informazioni su76, Starfield e Deathloop", oltre al già citato: New2. Non è chiaro a cosa si riferisca McVicker, poiché entrambe le volte che menziona il potenziale sequel, sembra ...

Rumour: Fallout New Vegas 2 arriverà alla fine di questo decennio

Lo stesso insider afferma anche che The Elder Scrolls 6 arriverà tra il 2026 e il 2027 e che il lancio di Fallout 5 potrebbe realizzarsi nel 2030. Ovviamente, si tratta solo di speculazioni e tutto qu ...

