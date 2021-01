Expo | Appello | Sala falso sì ma prescritto

(Di martedì 19 gennaio 2021) Non è ritenuto "innocuo e di conseguenza privo di rilevanza penale" ma è comunqueilcontestato al sindaco di Milano Giuseppefinito sotto processo per aver firmato, quando era ...

In primo grado il primo cittadino era stato condannato e in secondo era stata dichiarata la prescrizione. Questa la vicenda ...Il falso contestato al sindaco di Milano Giuseppe Sala quando era a.d. di Expo non è "innocuo" e quindi "privo di rilevanza penale" ma è comunque prescritto. Lo scrive la Corte d'Appello di Milano in ...