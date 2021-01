E’ morto Harry Brant: figlio di Stephanie Seymour morto per overdose (Di martedì 19 gennaio 2021) Harry Brant è morto: il figlio di Stephanie Seymour, già icona della moda a New York, si è spento per un’overdose. Ecco il tragico annuncio che giunge dagli Stati Uniti d’America. Lutto nel mondo della moda: è morto Harry Brant, figlio della supermodella Stephanie Seymour e del milionario Peter Brant. Ciò che più sconvolge è L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 19 gennaio 2021): ildi, già icona della moda a New York, si è spento per un’. Ecco il tragico annuncio che giunge dagli Stati Uniti d’America. Lutto nel mondo della moda: èdella supermodellae del milionario Peter. Ciò che più sconvolge è L'articolo proviene da Inews.it.

