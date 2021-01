Due donne giudici afghane assassinate a Kabul (Di martedì 19 gennaio 2021) Due donne giudici afghane della Corte Suprema, sono state assassinante nel centro di Kabul, mentre si recavano al lavoro. Degli uomini armati hanno bloccato l’auto su cui viaggiavano e hanno sparato, uccidendole a sangue freddo. L’autista è rimasto ferito. Luogo uccisione due donne giudici afghane. Photo credits:it.businessinsider.comNessuno ha rivendicato l’omicidio, ma una cosa è certa: si tratta di una vera e propria esecuzione. L’assassinio delle due donne, è uno di una lunga serie di uccisioni che sta sconvolgendo il Paese. Si presume che il tutto derivi dall’offensiva lanciata dai Talebani contro gli esponenti della società civile afghana. Magistrati, giornalisti, medici, intellettuali, attivisti sono diventati il bersaglio, qualcosa da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) Duedella Corte Suprema, sono state assassinante nel centro di, mentre si recavano al lavoro. Degli uomini armati hanno bloccato l’auto su cui viaggiavano e hanno sparato, uccidendole a sangue freddo. L’autista è rimasto ferito. Luogo uccisione due. Photo credits:it.businessinsider.comNessuno ha rivendicato l’omicidio, ma una cosa è certa: si tratta di una vera e propria esecuzione. L’assassinio delle due, è uno di una lunga serie di uccisioni che sta sconvolgendo il Paese. Si presume che il tutto derivi dall’offensiva lanciata dai Talebani contro gli esponenti della società civile afghana. Magistrati, giornalisti, medici, intellettuali, attivisti sono diventati il bersaglio, qualcosa da ...

AmorosoOF : @noemiofficial @Andrea46764741 @MarroneEmma Tranquilla Vero, siamo sicure io e @MarroneEmma che tu nn abbia pensato… - noemiofficial : @Andrea46764741 @MarroneEmma @AmorosoOF Credo che questi commenti vadano nella direzione errata. Ho letto il post e… - vaticannews_it : #18gennaio #Afghanistan #Onu parla di Paese stremato e bisognoso di pace. Intanto, ancora un attacco contro esponen… - AristocraticaNe : Le due donne, dopo aver parcheggiato la loro auto nel centro di Modugno, sono entrate in un negozio di ottica con l… - sleepyfla : @mappamondo_ noi donne siamo oppresse per il sesso biologico die mad about it, il femminismo si basa su scritti teo… -

Ultime Notizie dalla rete : Due donne Due donne al servizio della pace, come il "dito mignolo dell'universo" Avvenire Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 18 gennaio: Roberta si sbilancia?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 19 gennaio: Davide Donadei sempre più in crisi, Chiara Rabbi fa una proposta inaspettata.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi: arriva una segnalazione su una coppia

Uomini e Donne Trono Over, anticipazioni oggi: nuovo dubbio su Aurora e Giancarlo Sarà all'insegna dei dubbi e delle incomprensioni la puntata odierna del ...

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 19 gennaio: Davide Donadei sempre più in crisi, Chiara Rabbi fa una proposta inaspettata.Uomini e Donne Trono Over, anticipazioni oggi: nuovo dubbio su Aurora e Giancarlo Sarà all'insegna dei dubbi e delle incomprensioni la puntata odierna del ...