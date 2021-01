Da Monti fiducia con ricatto al governo Conte: “Vi sostengo se fate come dico io” (Di martedì 19 gennaio 2021) Vota la fiducia e si adopererà “presso l’opinione pubblica, anche internazionale, per sostenere quello che verrà fatto”. A patto che “i provvedimenti corrispondano a quelle che sono le mie convinzioni”. Mario Monti ha annunciato così la sua fiducia al governo Conte. E non è chiaro se si tratti più di una promessa o di una minaccia, specie per gli italiani. “Conte mi ha convinto, voto la fiducia” Si era già capito prima dell’approdo di Conte a Palazzo Madama che il senatore a vita avrebbe votato così. Intervistato a Radio24 aveva detto che “ho sentito Conte ieri e mi ha convinto soprattutto l’ancoraggio all’Europa e su diversi altri aspetti”, come “guidare la maturazione del Paese nei prossimi due anni”. Ma “per ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 gennaio 2021) Vota lae si adopererà “presso l’opinione pubblica, anche internazionale, per sostenere quello che verrà fatto”. A patto che “i provvedimenti corrispondano a quelle che sono le mie convinzioni”. Marioha annunciato così la suaal. E non è chiaro se si tratti più di una promessa o di una minaccia, specie per gli italiani. “mi ha convinto, voto la” Si era già capito prima dell’approdo dia Palazzo Madama che il senatore a vita avrebbe votato così. Intervistato a Radio24 aveva detto che “ho sentitoieri e mi ha convinto soprattutto l’ancoraggio all’Europa e su diversi altri aspetti”,“guidare la maturazione del Paese nei prossimi due anni”. Ma “per ...

