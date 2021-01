Crisi di governo | a Conte fiducia anche in Senato | 156 sì Salvini e Meloni | intervenga Mattarella

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Superato l'ostacolo di Palazzo Madama ma con un numero di consensi inferiore alle attese. Giallo per il voto in extremis delre ex M5S Ciampolillo.

GiuseppeConteIT : Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'It… - Rinaldi_euro : Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - matteosalvinimi : #Salvini: Purtroppo i dati dicono che Italia è tra Paesi G20 con i dati peggiori su morti e crisi economica. Chi sa… - echy_95 : RT @GiuseppeConteIT: Il Governo ottiene la fiducia anche al Senato. Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza. L'Itali… - Domelol96 : RT @CorkScrew12: Fra crisi di governo e un assurdo Roma-Spezia di Coppa Italia, seratona. -

“Se l’autista non è capace di guidare va cambiato, non c’è un momento in cui non si possa cambiare Governo”. Lo dice il deputato Vittorio Sgarbi, in merito alla crisi di Governo.“Purtroppo c’è qualcuno che non costruisce e sta giocando con la stabilità del Paese e con il futuro dei cittadini. Noi cerchiamo di garantirlo, quel futuro”. Lo ha detto Ettore Licheri, capogruppo de ...