Cirielli (Fdi): "I Mastella? Inventori dei ribaltoni ridotti a stampella del M5S"

Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – "Fratelli d'Italia non accetta lezioni dai coniugi Mastella, esempio di trasformismo e veri Inventori dei ribaltoni". Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e presidente della Direzione Nazionale di FdI Edmondo Cirielli rispondendo alle contumelie di Sandra Mastella contro la leader di FdI Giorgia Meloni: "Noi siamo contro il trasformismo. Siamo abituati a stare sempre dalla stessa parte, al contrario di chi si fa eleggere in un partito che gli elettori hanno collocato all'opposizione e poi per chissà quale interesse (di certo non per il bene della Nazione) decide di sostenere una maggioranza, quella giallorossa, che è ormai arrivata al capolinea. La degna fine politica dei Mastella è quella di essersi ridotti a stampella del M5S".

Cava de’ Tirreni (Sa) – “Plaudo all’iniziativa messa in campo dall’Amministrazione comunale di Cava de’ Tirreni che punta a recuperare, finalmente, dal punto di vista naturale e urbanistico, la storic ...

“Ciò che si sta verificando, ormai ogni giorno, all’ospedale “Santa Maria dell’Olmo” è vergognoso e dovrebbe far indignare tutti. Ma, ancora una volta, l’amministrazione comunale preferisce rimanere i ...

Cava de’ Tirreni (Sa) – “Plaudo all’iniziativa messa in campo dall’Amministrazione comunale di Cava de’ Tirreni che punta a recuperare, finalmente, dal punto di vista naturale e urbanistico, la storic ...“Ciò che si sta verificando, ormai ogni giorno, all’ospedale “Santa Maria dell’Olmo” è vergognoso e dovrebbe far indignare tutti. Ma, ancora una volta, l’amministrazione comunale preferisce rimanere i ...