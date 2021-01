Cecilia Capriotti parla dei problemi con il cibo | “Sono mezza anoressica”

Leggi su leggilo

(Di martedì 19 gennaio 2021)incalzata da Maria Teresa Ruta, ha deciso dire per la prima volta dei suoicon il. Ecco cosa ha raccontato.ieri sera è stata eliminata dal Grande Fratello Vip. La sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia non è durata tantissimo ma in queste poche settimane la showgirl L'articolo proviene da Leggilo.org.