Cara assessora Moratti, per me deve liberare quella sedia (Di martedì 19 gennaio 2021) Continuiamo ad essere al centro della scena internazionale per la sanità. Non, come ci fanno credere i nostri politici, per essere i migliori; ma per essere i più criticabili. Per la pandemia a livello nazionale siamo ancora il Paese con il maggior numero di morti per numero di abitanti, a causa di scelte politiche che hanno distrutto il nostro Sistema Sanitario Nazionale. Abbiamo dato troppo spazio al privato, senza controllarlo, e abbiamo ridotto la medicina territoriale a medicina di controllo della spesa sanitaria pubblica, snaturando la sua funzione di vicinanza al cittadino (quanti di voi hanno avuto difficoltà a farsi prescrivere una risonanza o un esame sentendovi quasi dei ladri di soldi pubblici?). Non parliamo del nostro ministro della Salute che mai ha voluto rispondere alle domande su Ranieri Guerra e sul mancato aggiornamento del piano pandemico, risalente al 2006, che ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Continuiamo ad essere al centro della scena internazionale per la sanità. Non, come ci fanno credere i nostri politici, per essere i migliori; ma per essere i più criticabili. Per la pandemia a livello nazionale siamo ancora il Paese con il maggior numero di morti per numero di abitanti, a causa di scelte politiche che hanno distrutto il nostro Sistema Sanitario Nazionale. Abbiamo dato troppo spazio al privato, senza controllarlo, e abbiamo ridotto la medicina territoriale a medicina di controllo della spesa sanitaria pubblica, snaturando la sua funzione di vicinanza al cittadino (quanti di voi hanno avuto difficoltà a farsi prescrivere una risonanza o un esame sentendovi quasi dei ladri di soldi pubblici?). Non parliamo del nostro ministro della Salute che mai ha voluto rispondere alle domande su Ranieri Guerra e sul mancato aggiornamento del piano pandemico, risalente al 2006, che ci ...

GioGi81773361 : @fattoquotidiano E in base al sangue 'blu' cosa che l'assessora nasconde visto che si fa chiamare Moratti, cara N.… - PerutaAntonio : RT @pinapic: Cara assessora, per farsi notare deve puntare più in alto con le sciocchezze! A questa proposta c’era già arrivato l’onorevole… - gigisch88 : La prima gaffe di #Moratti non tarda ad arrivare. No, cara assessora i vaccini sono una priorità per tutti non per… - pinapic : Cara assessora, per farsi notare deve puntare più in alto con le sciocchezze! A questa proposta c’era già arrivato… - MGmarcoGM : @JTelmont_ @madrockworld Se toglieva il 'deficente' (inoppurtuno) cosa avresti risposto, cara assessora. (personagg… -

Ultime Notizie dalla rete : Cara assessora Cara assessora Moratti, per me deve liberare quella sedia Il Fatto Quotidiano Pd-Italia Viva, il grande freddo fa tremare l’alleanza in Toscana

L’ex governatore Rossi, vicino a Bettini, è duro: "Su Renzi è il momento di tirare un rigo". Sinistra Civica Ecologista ...

Dire "per sempre" prima di morire. Andrea, malato terminale, ha sposato Giulia: "L'abbiamo fatto anche per i figli che ancora non abbiamo"

TRENTO. "Ciò che dà un senso alla vita, lo dà anche alla morte", scriveva Antoine de Saint Exupéry. Perché c'è un mistero, tanto nella vita quanto nella morte, che trascende le idee di giusto e sbagli ...

L’ex governatore Rossi, vicino a Bettini, è duro: "Su Renzi è il momento di tirare un rigo". Sinistra Civica Ecologista ...TRENTO. "Ciò che dà un senso alla vita, lo dà anche alla morte", scriveva Antoine de Saint Exupéry. Perché c'è un mistero, tanto nella vita quanto nella morte, che trascende le idee di giusto e sbagli ...