Barbara d’Urso si trasforma in un cartone (Di martedì 19 gennaio 2021) Barbara d’Urso con una rosa rossa in mano. Un dono di un ammiratore, uno dei tanti. Uno scatto che la conduttrice Mediaset ha voluto mettere in bella mostra su Instagram, trasformare in video, in versione cartone animato. In poche ore il post ha superato le 100 mila visualizzazioni. La foto di Barbara d’Urso non è nuova. È di una settimana fa. Fatta col cuore, come sempre. Una rosa Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 19 gennaio 2021)con una rosa rossa in mano. Un dono di un ammiratore, uno dei tanti. Uno scatto che la conduttrice Mediaset ha voluto mettere in bella mostra su Instagram,re in video, in versioneanimato. In poche ore il post ha superato le 100 mila visualizzazioni. La foto dinon è nuova. È di una settimana fa. Fatta col cuore, come sempre. Una rosa Articolo completo: dal blog SoloDonna

Demian58664580 : @simonadirosa_ A me viene da bestemmiare Barbara D'Urso .! È lei che partorisce questi soggetti non identificati… - Kalo9603 : QUESTO DISCORSO È DEGNO DI UNO DEI PROGRAMMI DI BARBARA D'URSO #Senato - Chiara_Stella_ : Ma la Bernini ha finito di urlare come un'oca? Cioè si rende conto di essere in Senato e non nello studio di Barbara D'urso? - JBP_OfficialTW : Dino Giarrusso ricordiamo ex iena. Parlamento pieno di merda. Prossima legislatura Barbara D'Urso senatrice? Porcam… - JessicaPrezzav1 : RT @Bambolina002: Barbara D’Urso che fa capire che la vera coppia di questa edizione sono Tommaso e Stefania #Tzvip -