Barbara D’Urso, l’ospite non si presenta lei reagisce così: “Ha una crisi” (Di martedì 19 gennaio 2021) Barbara D’Urso annuncia il forfait di un suo opinionista negli studi di Pomeriggio 5: “Ha una crisi” le parole della conduttrice napoletana Nel salotto di Pomeriggio 5 attimi di imbarazzo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 19 gennaio 2021)annuncia il forfait di un suo opinionista negli studi di Pomeriggio 5: “Ha una” le parole della conduttrice napoletana Nel salotto di Pomeriggio 5 attimi di imbarazzo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

bombelli00 : RT @chalamett_: non è possibile che barbara d’urso abbia fatto una clip zorzando e una sul talento di tommaso prima del GF stesso #tzvip… - Demian58664580 : @simonadirosa_ A me viene da bestemmiare Barbara D'Urso .! È lei che partorisce questi soggetti non identificati… - Kalo9603 : QUESTO DISCORSO È DEGNO DI UNO DEI PROGRAMMI DI BARBARA D'URSO #Senato - Chiara_Stella_ : Ma la Bernini ha finito di urlare come un'oca? Cioè si rende conto di essere in Senato e non nello studio di Barbara D'urso? - JBP_OfficialTW : Dino Giarrusso ricordiamo ex iena. Parlamento pieno di merda. Prossima legislatura Barbara D'Urso senatrice? Porcam… -