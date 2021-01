Autocertificazione covid 2021 | consulta | compila e stampa il modulo

Leggi su leggioggi

(Di martedì 19 gennaio 2021) L’entrata in vigore del Dpcm dello scorso 4 novembre 2020 ha riportato in uso in tutto il territorio italiano ildi. E’ necessariorlo ed esibirlo in caso di spostamenti, in riferimento alle diverse restrizioni in atto in ciascuna fascia di colore. In base alle Ordinanze del Ministro della salute, a seguito dei cambiamenti attuati dal nuovo Dpcm firmato da Conte il 14 gennaio, le regioni e le province autonome sono attualmente ripartite in: zona rossa: Lombardia, Sicilia e Provincia Autonoma di Bolzano; zona arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Veneto e Valle d’Aosta; zona gialla: Basilicata, Campania, Molise, Sardegna, Toscana e Provincia Autonoma di Trento. Ecco come e quando serve esibire il ...