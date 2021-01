Australian Open | tutti i giocatori in isolamento e che non possono allenarsi L’elenco completo

Leggi su oasport

(Di martedì 19 gennaio 2021) Col passare delle ore si fa sempre più complessa la situazione in Australia per quanto concerne i partecipanti aglidi tennis:in quarantena, ma, al momento, almeno trenta partecipanti ai tornei di singolare e doppio maschile sono in. A causa di alcune positività registrate sui voli che hanno portato gli atleti da Los Angeles o da Doha, infatti i tennisti presenti sugli stessi aerei sono stati posti inal loro arrivo in Australia: secondo quanto scritto da ubitennis.com, questi sono i nomi dei trenta. TENNISTI POSTI INALL’ARRIVO IN AUSTRALIA Kei Nishikori, Tennys Sandgren, Marcelo Arevalo, Santiago Gonzalez, Guido Pella, Juan Ignacio Londero, Vasek Pospisil, Artem Sitak, Nicolas Monroe, Pablo Cuevas, Philipp Oswald, Marcus ...