Xbox Series X/S in 'Instant On' entro il 2025 potrebbero consumare quanto una grossa centrale elettrica in un anno (Di lunedì 18 gennaio 2021) Avevamo già parlato dell'impatto di PS5 e Xbox Series X/S per quanto riguarda i consumi delle due console next-gen ma il report preliminare del Natural Resources Defense Council merita un ulteriore approfondimento dedicato alla modalità Instant On delle console Microsoft. A quanto pare questa modalità potrebbe consumare un totale di 4 miliardi di kWh entro il 2025 tenendo conto solo degli utenti degli Stati Uniti. Se questo numero vi dice poco, considerate che si tratta dell'equivalente di un anno di operazioni di una grande centrale elettrica. Mica bruscolini evidentemente. Questa particolare feature permette di evitare l'avvio tradizionale quando le console vengono riaccese. Si tratta di una sorta di ...

