Traffico Roma del 18-01-2021 ore 10:00 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Luceverde Roma non trovati dalla redazione ancora difficile la situazione al nord della capitale a causa di un grave incidente avvenuto diversi ore fa sulla Cassia bis Veientana km 4 e che ha coinvolto 10 vetture incidente che ha interessato la carreggiata sud è che sta bloccando la materia tra le rughe il bivio per via della Giustiniana in direzione Roma ci sono incolonnamenti per oltre 5 km tutto il Traffico proveniente da Viterbo può uscire prima ovvero alle rughe o a Formello e proseguire per loro già te la Storta anche se dalla Storta sul vecchio tracciato della Cassia il Traffico è praticamente congestionato fino al Raccordo da come gli è venuta la massima prudenza perché Molte strade Soprattutto quella al di fuori dell’area urbana possono presentare tratti ghiacciati sul Raccordo Anulare l’abbiamo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Luceverdenon trovati dalla redazione ancora difficile la situazione al nord della capitale a causa di un grave incidente avvenuto diversi ore fa sulla Cassia bis Veientana km 4 e che ha coinvolto 10 vetture incidente che ha interessato la carreggiata sud è che sta bloccando la materia tra le rughe il bivio per via della Giustiniana in direzioneci sono incolonnamenti per oltre 5 km tutto ilproveniente da Viterbo può uscire prima ovvero alle rughe o a Formello e proseguire per loro già te la Storta anche se dalla Storta sul vecchio tracciato della Cassia ilè praticamente congestionato fino al Raccordo da come gli è venuta la massima prudenza perché Molte strade Soprattutto quella al di fuori dell’area urbana possono presentare tratti ghiacciati sul Raccordo Anulare l’abbiamo ...

tbuccico69 : #Roma tutta bloccata, traffico in tilt, strade chiuse, autobus senza distanziamento.... In più chiusa anche Panoram… - TrafficoA : A24 - Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda di 2 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso ... - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 18-01-2021 ore 10:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 09:50 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - astralmobilita : [AGG] ??? #SS2Bis #Cassia #Veientana, #incidente risolto, strada riaperta al traffico, permangono code tra #Cesano… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 18-01-2021 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Maxi tamponamento sulla Cassia: un ferito e 10 auto coinvolte

Nel Lazio è provvisoriamente chiusa al traffico la strada statale 2Bis «Cassia Veientana», in direzione Roma, in corrispondenza del km 4, a causa di un incidente con tamponamento che ha coinvolto 10 a ...

Sala, megafono di una strategia con le braccia a Roma e la testa a Bruxelles

Nonostante il Sindaco Sala sia la massima autorità in fatto di salute pubblica nella nostra città, dopo avere fatto una serie di grossolani ...

Nel Lazio è provvisoriamente chiusa al traffico la strada statale 2Bis «Cassia Veientana», in direzione Roma, in corrispondenza del km 4, a causa di un incidente con tamponamento che ha coinvolto 10 a ...Nonostante il Sindaco Sala sia la massima autorità in fatto di salute pubblica nella nostra città, dopo avere fatto una serie di grossolani ...