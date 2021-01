Riso: valori nutrizionali, tipi, calorie e come inserirlo nella dieta (Di lunedì 18 gennaio 2021) Cos’è Il Riso è un cereale originario dell’Asia, coltivato a scopo alimentare nelle zone calde e umide di tutto il mondo da qualche migliaio di anni. Ancora oggi il Riso rappresenta l’alimento base di gran parte della popolazione mondiale, in particolare per quelle asiatiche di Cina, Giappone e India e la sua produzione mondiale è di circa 500 milioni di tonnellate all’anno. La specie maggiormente coltivata è l’Oryza sativa, di cui esistono svariate sottospecie tra cui la japonica, originaria della Cina e caratterizzata da chicchi tondeggianti, l’indica, che comprende il Riso basmati e il patna, entrambi con cariosside vitrea, lunga e stretta e la iavanica, coltivata esclusivamente in Indonesia. In Italia il Riso viene coltivato prevalentemente in pianura padana, in particolare nelle province di Pavia, ... Leggi su dilei (Di lunedì 18 gennaio 2021) Cos’è Ilè un cereale originario dell’Asia, coltivato a scopo alimentare nelle zone calde e umide di tutto il mondo da qualche migliaio di anni. Ancora oggi ilrappresenta l’alimento base di gran parte della popolazione mondiale, in particolare per quelle asiatiche di Cina, Giappone e India e la sua produzione mondiale è di circa 500 milioni di tonte all’anno. La specie maggiormente coltivata è l’Oryza sativa, di cui esistono svariate sottospecie tra cui la japonica, originaria della Cina e caratterizzata da chicchi tondeggianti, l’indica, che comprende ilbasmati e il patna, entrambi con cariosside vitrea, lunga e stretta e la iavanica, coltivata esclusivamente in Indonesia. In Italia ilviene coltivato prevalentemente in pianura padana, in particolare nelle province di Pavia, ...

IvoLodovichetti : Devi sempre sapere i valori #nutrizionali del tuo latte! Che sia latte di soia, di canapa, di mandorla, di riso o d… - VinotecaModena : RT @ilGamberoRosso: Angel Leon da anni fa ricerca sul mare per scoprire elementi commestibili e dagli eccellenti valori nutritivi che mai c… - nando_finizio : RT @ilGamberoRosso: Angel Leon da anni fa ricerca sul mare per scoprire elementi commestibili e dagli eccellenti valori nutritivi che mai c… - giuliog : RT @ilGamberoRosso: Angel Leon da anni fa ricerca sul mare per scoprire elementi commestibili e dagli eccellenti valori nutritivi che mai c… - ilGamberoRosso : Angel Leon da anni fa ricerca sul mare per scoprire elementi commestibili e dagli eccellenti valori nutritivi che m… -

Ultime Notizie dalla rete : Riso valori Riso: valori nutrizionali, tipi, calorie e come inserirlo nella dieta DiLei Benessere Razzi si gode lo show: "Mi dissero voltagabbana, ora rido in faccia a Pd e 5S"

Dopo aver sondato il terreno alla disperata ricerca di quelli che vengono definiti in modo eccessivamente aulico "responsabili", Giuseppi si appresta a verificare se le trattative imbastite per portar ...

Razzi: “Voltagabbana? Rido in faccia a Pd-M5s”/ “Scilipoti mi ha chiesto di…”

Nei giorni della crisi di Governo e dei "costruttori", Antonio Razzi si prende la sua rivincita: "Adesso cosa stanno facendo i giallorossi?".

Dopo aver sondato il terreno alla disperata ricerca di quelli che vengono definiti in modo eccessivamente aulico "responsabili", Giuseppi si appresta a verificare se le trattative imbastite per portar ...Nei giorni della crisi di Governo e dei "costruttori", Antonio Razzi si prende la sua rivincita: "Adesso cosa stanno facendo i giallorossi?".