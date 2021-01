Prada Cup 2021, calendario prossime regate: programma, orari, tv, streaming (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il primo fine settimana di regate della Prada Cup 2021 è terminato con il poker di successi da parte di Ineos Team Uk, ancora imbattuto a metà della fase a gironi delle Challenger Series valevoli per la qualificazione alle Finali della 36ma Coppa America di vela contro i campioni in carica di Emirates Team New Zealand. Luna Rossa Prada Pirelli occupa il secondo posto in classifica a quota 2 punti, ma può ancora raggiungere il primo posto del raggruppamento con quattro successi negli ultimi due Round Robin. Gli statunitensi di American Magic sono ancora fermi a 0 punti senza vittorie all’attivo dopo quattro sfide. Tutte le regate della seconda fase di Round Robin della Prada Cup 2021 saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e su Sky Sport America’s Cup, mentre la ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il primo fine settimana didellaCupè terminato con il poker di successi da parte di Ineos Team Uk, ancora imbattuto a metà della fase a gironi delle Challenger Series valevoli per la qualificazione alle Finali della 36ma Coppa America di vela contro i campioni in carica di Emirates Team New Zealand. Luna RossaPirelli occupa il secondo posto in classifica a quota 2 punti, ma può ancora raggiungere il primo posto del raggruppamento con quattro successi negli ultimi due Round Robin. Gli statunitensi di American Magic sono ancora fermi a 0 punti senza vittorie all’attivo dopo quattro sfide. Tutte ledella seconda fase di Round Robin dellaCupsaranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e su Sky Sport America’s Cup, mentre la ...

Corriere : Riscatto Luna Rossa: vince la seconda regata contro American Magic. Conquistato il primo punto - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Prada Cup: American Magic va in cantiere torna solo per le semifinali #vela - Gazzetta_it : Prada Cup: American Magic va in cantiere torna solo per le semifinali #vela - infoitsport : Prada Cup show: Luna non brilla, Ineos domina, American Magic quasi affondata - infoitsport : Prada Cup: American Cup scuffia, Luna Rossa si salva -