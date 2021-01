Ogni maledetto lunedì – Ciao Maestro, va’ e insegna agli angeli come giocare indegnamente (Di lunedì 18 gennaio 2021) Salve a tutti voi appartenenti al club esclusivo ‘Noi che amiamo le sovrapposizioni sulla fascia di Martín Montoya’. La scorsa settimana si apre con quei cialtroni dell’Atletico Madrid che vanno ad allenarsi in pandino. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CALCIATORIBRUTTI (@calciatoribrutti) Perché? Perché no? Ma è stata senza dubbio la settimana delle nostra home Facebook invasa dai tizi cartoonizzati. Potevano mancare i calciatori all’appello? Sì. Per questo li abbiamo creati noi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CALCIATORIBRUTTI (@calciatoribrutti) Martedì comincia il turno di Coppa Italia con Milan-Torino che finisce inspiegabilmente ai rigore dopo una partita spettacolarissima terminata, pensate un po’, 0-0. L’eroe di serata è Tatarusanu che para il rigore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Salve a tutti voi appartenenti al club esclusivo ‘Noi che amiamo le sovrapposizioni sulla fascia di Martín Montoya’. La scorsa settimana si apre con quei cialtroni dell’Atletico Madrid che vanno ad allenarsi in pandino. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CALCIATORIBRUTTI (@calciatoribrutti) Perché? Perché no? Ma è stata senza dubbio la settimana delle nostra home Facebook invasa dai tizi cartoonizzati. Potevano mancare i calciatori all’appello? Sì. Per questo li abbiamo creati noi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CALCIATORIBRUTTI (@calciatoribrutti) Martedì comincia il turno di Coppa Italia con Milan-Torino che finisce inspiegabilmente ai rigore dopo una partita spettacolarissima terminata, pensate un po’, 0-0. L’eroe di serata è Tatarusanu che para il rigore ...

