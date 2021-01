Nuova eruzione sull'Etna, fronte lavico e tremore in aumento (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - L'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia rende noto che un nuovo trabocco lavico si è prodotto dal cratere di Sud Est dell'Etna. Il fronte si dirige in direzione della Valle del Bove e ha raggiunto una altezza di circa 2.900 metri. È seguita una intensa attività stromboliana. In serata si è registrato un incremento dell'ampiezza del tremore vulcanico, che ha raggiunto valori alti. Leggi su agi (Di lunedì 18 gennaio 2021) AGI - L'Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia rende noto che un nuovo traboccosi è prodotto dal cratere di Sud Est dell'. Ilsi dirige in direzione della Valle del Bove e ha raggiunto una altezza di circa 2.900 metri. È seguita una intensa attività stromboliana. In serata si è registrato un incremento dell'ampiezza delvulcanico, che ha raggiunto valori alti.

L’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia rende noto che un nuovo trabocco lavico si è prodotto dal cratere di Sud Est ...

