"Nessun confronto, zero benedizioni". Crisi, filtrano voci "irrituali" dal Quirinale: Mattarella sta per mollare Conte? (Di lunedì 18 gennaio 2021) "Scelte personali" di Giuseppe Conte. Dal Quirinale filtra una sottolineatura "irrituale". Sulla Crisi di governo, nonostante due incontri al Colle, non risulta che il premier "si sia confrontato con il presidente della Repubblica né gli abbia chiesto una benedizione", spiega un retroscena della Stampa. Tra Conte e Sergio Mattarella i rapporti sono "cordiali" però "è cambiato il quadro istituzionale", perché ora è iniziata "una nuova fasa" dall'esito "incerto". Ognuno si prenderà le proprie responsabilità e Mattarella non intende svolgere un ruolo "alla Napolitano", da gran suggeritore o regista occulto. L'impressione è che il presidente voglia tenersi le mani libere nel caso l'operazione garibaldina di Conte in Parlamento fallisca e ci sia la necessità di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) "Scelte personali" di Giuseppe. Dalfiltra una sottolineatura "irrituale". Sulladi governo, nonostante due incontri al Colle, non risulta che il premier "si sia confrontato con il presidente della Repubblica né gli abbia chiesto una benedizione", spiega un retroscena della Stampa. Trae Sergioi rapporti sono "cordiali" però "è cambiato il quadro istituzionale", perché ora è iniziata "una nuova fasa" dall'esito "incerto". Ognuno si prenderà le proprie responsabilità enon intende svolgere un ruolo "alla Napolitano", da gran suggeritore o regista occulto. L'impressione è che il presidente voglia tenersi le mani libere nel caso l'operazione garibaldina diin Parlamento fallisca e ci sia la necessità di ...

Ultime Notizie dalla rete : Nessun confronto Scorie nucleari, Allasia: «Nessun confronto con Regione ed enti locali, inaccettabile» Corriere della Sera Palazzo Chigi e il caso responsabili "Nessuno 007 per reclutare senatori"

Sulla ricerca di ’responsabili’ eo ’costruttori’ a sostegno del governo Conte, si concentra buona parte del confronto politico di questi giorni. E, alla vigilia del voto alla Camera che aprirà la ...

Friedkin striglia Fonseca dopo il derby, ma nessun ribaltone. Montiel e Otavio nomi caldi

Sono state ore di confronti, anche se molto pacati, tra la dirigenza della Roma e Paulo Fonseca. Dalla società il commento al derby perso venerdì è stato “inaccettabile”, anche se non è previsto nessu ...

