Nati 3 gemellini al Policlinico di Foggia: "Un inno alla vita ai tempi del Covid" (Di lunedì 18 gennaio 2021) I loro nomi sono Anna Clara, Nicola e Giulia e sono i tre gemellini Nati lo scorso 15 gennaio nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico Riuniti di Foggia, diretto dal professor Luigi Nappi. “Un inno alla vita in questo particolare momento storico”, fanno sapere dall’ospedale pugliese. I genitori dei tre gemelli, originari di Foggia ma residenti da diversi anni in Canada, a Toronto, hanno deciso di far venire al mondo i loro piccolini nella Natia Puglia. Il loro è stato il secondo parto trigemino dell’ospedale da inizio epidemia a oggi. Come raccontato sulla pagina Facebook dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti”, i neogenitori hanno ringraziato lo staff medico: “Siete stati eccellenti in ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) I loro nomi sono Anna Clara, Nicola e Giulia e sono i trelo scorso 15 gennaio nel reparto di Ostetricia e Ginecologia delRiuniti di, diretto dal professor Luigi Nappi. “Unin questo particolare momento storico”, fanno sapere dall’ospedale pugliese. I genitori dei tre gemelli, originari dima residenti da diversi anni in Canada, a Toronto, hanno deciso di far venire al mondo i loro piccolini nellaa Puglia. Il loro è stato il secondo parto trigemino dell’ospedale da inizio epidemia a oggi. Come raccontato sulla pagina Facebook dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti”, i neogenitori hanno ringraziato lo staff medico: “Siete stati eccellenti in ...

SanSeveroNews : Da Toronto, la mamma sceglie di partorire qui a Foggia. Anna Clara, Nicola e Giulia sono i nomi dei tre gemellini n… - psychovart : Sono nati i gemellini di mio cugino, che bello ?? - ResistanceItaly : RT @davocearispetto: RIMINI - Dai moduli per la carta d'identità elettronica spariscono le diciture 'madre' e 'padre', arriva la dicitura '… - PasqualeCiano1 : RT @davocearispetto: RIMINI - Dai moduli per la carta d'identità elettronica spariscono le diciture 'madre' e 'padre', arriva la dicitura '… - davocearispetto : RIMINI - Dai moduli per la carta d'identità elettronica spariscono le diciture 'madre' e 'padre', arriva la dicitur… -