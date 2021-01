Morto per Covid Phil Spector, produttore dei Beatles e di John Lennon. Aveva 81 anni (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il coronavirus ha fatto un’altra vittima illustre del mondo della musica. Come riporta il sito TMZ, è Morto a Corcoran, nella prigione di Stato della California, Phil Spector, 81 anni, ex produttore dei Beatles e di John Lennon. L’uomo Aveva contratto il virus quattro settimane fa. Leggi anche › Da “tamponare” a “smart working”: le nuove parole al tempo del Coronavirus Phil Spector e la condanna per omicidio Newyorchese di origini russe, Spector è deceduto in carcere, dove dal 2009 stava scontando una condanna per l’assassinio dell’attrice e modella statunitense Lara ... Leggi su iodonna (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il coronavirus ha fatto un’altra vittima illustre del mondo della musica. Come riporta il sito TMZ, èa Corcoran, nella prigione di Stato della California,, 81, exdeie di. L’uomocontratto il virus quattro settimane fa. Leggi anche › Da “tamponare” a “smart working”: le nuove parole al tempo del Coronaviruse la condanna per omicidio Newyorchese di origini russe,è deceduto in carcere, dove dal 2009 stava scontando una condanna per l’assassinio dell’attrice e modella statunitense Lara ...

