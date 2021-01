Mattino Cinque | La Reazione Shock di Federica Panicucci!

(Di lunedì 18 gennaio 2021) L’ultima puntata diha lasciato a bocca aperta i telespettatori. La diretta infatti ha visto un feroce scontro traPanicucci e un ospite in collegamento. Durissime le parole della conduttrice. Vediamo insieme cosa è successo! L’ultima puntata di, ha dato largo spazio a quanto avvenuto nel weekend a Milano – in piena zona rossa – durante il quale molti ristoratori hanno aderito alla protesta #ioapro. Questo fine settimana infatti, il capoluogo lombardo ha visto molti bar e ristoranti attivi dopo l’ora x, le 18. E uno di quelli, era il locale di Mary Marchese. Questa infatti, non si è fatta problemi ad aprire il suo ristorante, andando contro le misure restrittive adottate per il contenimento del contagio. Mary Marchese non crede nel virus e nella pandemia, tanto ...

