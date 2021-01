"Ma quale statista?". Conte si pavoneggia nel bel mezzo di una strage: la fucilata di Vittorio Feltri (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dito puntato contro Giuseppe Conte. Dopo il discorso in aula alla Camera, in una disperata caccia alla fiducia (in Senato), ad attaccare il premier è Vittorio Feltri. Lo fa su Twitter, con due cinguettii che non hanno bisogno di particolari spiegazioni. Nel primo, il direttore di Libero rimarca: "Conte si dà tante arie da statista ma l'Italia è il paese che ha il record dei morti, complimenti". Il riferimento è ovviamente all'emergenza coronavirus ma soprattutto al lunghissimo auto-elogio con elenco di cose fatte (o presunte tali) del presidente del Consiglio in aula. Dunque, Vittorio Feltri rincara la dose con un secondo tweet: "Un governo che non riesce neanche a comprare i vaccini necessari si sfiducia per conto proprio senza bisogno di essere licenziato dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dito puntato contro Giuseppe. Dopo il discorso in aula alla Camera, in una disperata caccia alla fiducia (in Senato), ad attaccare il premier è. Lo fa su Twitter, con due cinguettii che non hanno bisogno di particolari spiegazioni. Nel primo, il direttore di Libero rimarca: "si dà tante arie dama l'Italia è il paese che ha il record dei morti, complimenti". Il riferimento è ovviamente all'emergenza coronavirus ma soprattutto al lunghissimo auto-elogio con elenco di cose fatte (o presunte tali) del presidente del Consiglio in aula. Dunque,rincara la dose con un secondo tweet: "Un governo che non riesce neanche a comprare i vaccini necessari si sfiducia per conto proprio senza bisogno di essere licenziato dal ...

Paola18439710 : RT @artacum: Un grande uomo prestato alla politica dal quale, la politica, ha molto da imparare. Uno statista!! ???????????????????? - artacum : Un grande uomo prestato alla politica dal quale, la politica, ha molto da imparare. Uno statista!! ???????????????????? - mauraverra : @LeParoleRai3 ma con quale coraggio #Montezemolo parla come un grande statista visti i grandi successi che ha avuto… - BlatterCONTI : @gladiatoremassi Di Maio statista? Ma non era bibitaro che per non si sa quale motivo si è buttato in politica e qu… - luigicontessa : @beniapiccone @DossiCarla @luigidimaio @OttoemezzoTW Ci può dire per quale statista ha votato lei? -

Ultime Notizie dalla rete : quale statista Vittorio Feltri contro Giuseppe Conte: "Si dà arie da statista ma abbiamo il record di morti" LiberoQuotidiano.it Martedì sono 21anni dalla morte di Bettino Craxi. Riflessione di Ridolfi

Le idee, il coraggio ed i propositi di Craxi statista e politico ci mancano perché sono oggi ... i Comuni e soprattutto la Scuola dovrebbero rendere adeguato omaggio, ad un grande italiano quale ...

In quali nazioni vengono prodotti i vaccini del Covid-19? Il caso dell’India

Sul sito Statista un grafico a barre descrive i Paesi in prima fila nella produzione di Covid-19. Secondo le rilevazioni della società di analisi dei dati Airfinity, gli Stati Uniti hanno la capacità ...

Le idee, il coraggio ed i propositi di Craxi statista e politico ci mancano perché sono oggi ... i Comuni e soprattutto la Scuola dovrebbero rendere adeguato omaggio, ad un grande italiano quale ...Sul sito Statista un grafico a barre descrive i Paesi in prima fila nella produzione di Covid-19. Secondo le rilevazioni della società di analisi dei dati Airfinity, gli Stati Uniti hanno la capacità ...