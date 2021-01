Linea dura contro i parcheggiatori abusivi a Napoli: 47 denunciati (Di lunedì 18 gennaio 2021) Prosegue la guerra contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi a Napoli: durante il fine settimana i carabinieri hanno denunciato 47 persone. Linea dura dei Carabinieri nei confronti dei parcheggiatori abusivi a Napoli. I militari del Comando Provinciale del capoluogo campano tra sabato e domenica hanno identificato 371 persone e controllato 218 veicoli. 47 i parcheggiatori Leggi su 2anews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Prosegue la guerrail fenomeno deinte il fine settimana i carabinieri hanno denunciato 47 persone.dei Carabinieri nei confronti dei. I militari del Comando Provinciale del capoluogo campano tra sabato e domenica hanno identificato 371 persone ellato 218 veicoli. 47 i

NAPOLI - Linea dura dei Carabinieri nei confronti dei parcheggiatori abusivi. Il Comando Provinciale di Napoli ha disposto massicci controlli nella città al fine di combattere il triste e noto fenomen ...

