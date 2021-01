Inter, Conte pareggia il primato di Mourinho: il dato (Di lunedì 18 gennaio 2021) Antonio Conte, grazie alla vittoria dell’Inter sulla Juventus, ha pareggiato un record in Serie A detenuto da Jose Mourinho La vittoria sulla Juventus non solo ha permesso all’Inter di rinforzare la propria candidatura allo Scudetto ma ha anche proiettato Antonio Conte fra i migliori tecnici nella storia del club nerazzurro. Come riportato da Opta, fra gli allenatori che hanno guidato l’Inter per almeno 30 partite di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, Antonio Conte è uno dei due con la migliore media punti (2,18 a match, esattamente la stessa di Mourinho). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Antonio, grazie alla vittoria dell’sulla Juventus, hato un record in Serie A detenuto da JoseLa vittoria sulla Juventus non solo ha permesso all’di rinforzare la propria candidatura allo Scudetto ma ha anche proiettato Antoniofra i migliori tecnici nella storia del club nerazzurro. Come riportato da Opta, fra gli allenatori che hanno guil’per almeno 30 partite di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, Antonioè uno dei due con la migliore media punti (2,18 a match, esattamente la stessa di). Leggi su Calcionews24.com

