Ibrahimovic torna e spazza via il Cagliari: il Milan resiste al comando (Di lunedì 18 gennaio 2021) Le preoccupazioni della Juventus saranno aumentate dopo il match della Sardegna Arena. Infatti il Milan non sbaglia e approfitta del k.o. dei bianconeri contro l'Inter, allungando sui campioni d'Italia, ora lontani 10 punti. Respinto anche l'aggancio dei cugini nerazzurri che restano a meno 3. Decide una doppietta di Zlatan Ibrahimovic contro il Cagliari.IL FILM DEL MATCHBastano 5 minuti al Milan per sbloccare l'incontro. I rossoneri beneficiano di un rigore per un contatto tra Lykogiannis e Ibrahimovic e quest'ultimo non sbaglia dagli undici metri. Il Cagliari fatica a scuotersi. Anzi, il Milan sfiora il raddoppio con Calabria che impegna Cragno chiamandolo all'intervento in tuffo. Lo stesso Calabria al 36' ci prova di nuovo e stavolta viene fermato dal palo. Nella ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 18 gennaio 2021) Le preoccupazioni della Juventus saranno aumentate dopo il match della Sardegna Arena. Infatti ilnon sbaglia e approfitta del k.o. dei bianconeri contro l'Inter, allungando sui campioni d'Italia, ora lontani 10 punti. Respinto anche l'aggancio dei cugini nerazzurri che restano a meno 3. Decide una doppietta di Zlatancontro il.IL FILM DEL MATCHBastano 5 minuti alper sbloccare l'incontro. I rossoneri beneficiano di un rigore per un contatto tra Lykogiannis ee quest'ultimo non sbaglia dagli undici metri. Ilfatica a scuotersi. Anzi, ilsfiora il raddoppio con Calabria che impegna Cragno chiamandolo all'intervento in tuffo. Lo stesso Calabria al 36' ci prova di nuovo e stavolta viene fermato dal palo. Nella ...

