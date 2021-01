Governo, la Camera vota con 321 sì la fiducia a Conte (Di lunedì 18 gennaio 2021) La Camera ha accordato, a maggioranza assoluta, la fiducia al Governo Conte con 321 voti a favore, 259 contrari e 27 astenuti. Tensione durante il dibattito dopo l'intervento del premier Conte che ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 18 gennaio 2021) Laha accordato, a maggioranza assoluta, laalcon 321 voti a favore, 259 contrari e 27 astenuti. Tensione durante il dibattito dopo l'intervento del premierche ha ...

