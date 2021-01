Governo: Conte, ‘pongo questione fiducia su risoluzione maggioranza’ (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Pongo la questione di fiducia sull”approvazione della risoluzione di maggioranza”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, nella replica in Aula alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Pongo ladisull”approvazione delladi maggioranza”. Lo dice il premier Giuseppe, nella replica in Aula alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

