Governo | Conte | ' mio appello chiaro e nitido | progetto per paese più moderno'

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Il mio è un appello molto chiaro e nitido: c'è un progetto politico ben preciso e articolato che mira a rendere il paese più moderno e a completare tante riforme e interventi già messi in cantiere". Così il premier Giuseppe Conte, durante la replica in corso nell'Aula di Montecitorio. "Non bisogna avere timori o timidezze quando si ragiona con uno sguardo chiaro e prospettiva certe. Ho invocato anche la coscienza dei singoli parlamentari nel mio intervento, chi si riconosce in questo progetto può dare un contributo di idee". In questo snodo, dice ancora Conte, "dalle scelte di ciascuno dipende il futuro del paese, un futuro che siamo chiamati a costruire insieme".

