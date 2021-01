GF Vip | Antonella Elia attacca duramente Tommaso Zorzi | tensione in diretta

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Tiene ancora banco al Grande Fratello Vip il flirt tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Nella Casa si accende il dibattito e i giudizi di alcuni concorrenti sono negativi. Come quello di, scettico sulla coppia. Ma contro di lui si scaglia dallo studio, che accusa: “Stai facendo una campagna contro“. Il caso ‘Pralemi’ fa discutere Il flirt tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi continua a far discutere, sia dentro che fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. All’esterno la famiglia del ragazzo non vede di buon occhio questo flirt e i continui interventi dei parenti, tra interviste e ospitate tv, non gli sono andati giù. A Cinecittà, invece, ad aver sollevato più di un dubbio sono statie Dayane Mello. Sia la modella brasiliana che il ...