Breve storia dei governi di minoranza

AGI - L'articolo 94 della Costituzione è chiaro: "Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere". Non è prevista la maggioranza assoluta, come, ad esempio, per lo scostamento di bilancio. Questo ha creato nella storia della Repubblica vari esempi di governi di minoranza, che si sono basati sull'astensione di partiti politici, non formalmente in maggioranza. In questa legislatura la maggioranza assoluta si raggiunge con 316 voti alla Camera e 161 al Senato. In passato la formula dell'astensione è stata prodromica per l'ingresso di un partito in maggioranza nel successivo governo. Questo è accaduto nel 1963 con il passaggio della premiership da Leone a Moro e nel 1978 con il passaggio dall'Andreotti III all'Andreotti IV. Anche Berlusconi nel 1994 guidò un governo di minoranza. Nel luglio 1963 Giovanni Leone formo' ...

Non è prevista la maggioranza assoluta, come, ad esempio, per lo scostamento di bilancio. Questo ha creato nella storia della Repubblica vari esempi di Governi di minoranza, che si sono basati ...

