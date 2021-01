Boninsegna duro con la Juventus | “Contro l’Inter non è scesa in campo Gol di Barella neppure negli amatori si vede…”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Intervenuto ai microfoni di Radio 1 nel corso di Radio Anch'Io Sport Robertoha parlato lungamente di Inter-, derby d'Italia disputato nella serata di domenica per la 18^ giornata di Serie A. I nerazzurri hanno vinto per 2-0 mettendo in evidenza grande carattere e anche le debolezze dei rivali.Inter-, parlacaption id="attachment 1081355" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/caption"Inter perfetta, lanon è esistita. C'è stato più carattere e ritmo da parte dei nerazzurri. Laè crollata subito", ha commentato. "Conte e Pirlo? L'allievo non ha superato il maestro. Assolutamente no. Bisogna vedere quanto è stata importante la forma dei bianconeri. Non hanno mai vinto un ...