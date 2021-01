Attenzione, App Immuni Fake: contiene il malware Alien (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Nonostante l’interesse per Immuni, l’app italiana di contact tracing, si sia notevolmente ridotto nelle ultime settimane gli hacker continuano a sfruttarne il nome per diffondere virus tra gli utenti italiani. L’app è ormai stabilmente ferma intorno ai 10 milioni di download, ma c’è ancora qualcuno che prova a sfruttarla a fini illeciti. D3Lab, società italiana che si occupa di cybersicurezza, ha infatti scovato un nuovo sito Web Fake che riproduce in modo abbastanza fedele la grafica e l’interfaccia del sito ufficiale dell’app. Quando si procede al download dell’app, disponibile sia per Android che per iOS, quella che ci si ritrova sullo smartphone non è affatto l’applicazione per il contact tracing approvata dal Governo ma una app infetta da un trojan che può svuotare il conto in banca del malcapitato utente. Non tutti gli ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Nonostante l’interesse per, l’app italiana di contact tracing, si sia notevolmente ridotto nelle ultime settimane gli hacker continuano a sfruttarne il nome per diffondere virus tra gli utenti italiani. L’app è ormai stabilmente ferma intorno ai 10 milioni di download, ma c’è ancora qualcuno che prova a sfruttarla a fini illeciti. D3Lab, società italiana che si occupa di cybersicurezza, ha infatti scovato un nuovo sito Webche riproduce in modo abbastanza fedele la grafica e l’interfaccia del sito ufficiale dell’app. Quando si procede al download dell’app, disponibile sia per Android che per iOS, quella che ci si ritrova sullo smartphone non è affatto l’applicazione per il contact tracing approvata dal Governo ma una app infetta da un trojan che può svuotare il conto in banca del malcapitato utente. Non tutti gli ...

